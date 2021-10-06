Şanlıurfaspor - Pazarspor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP
HAKEMLER: Bayram Başkan, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu
ŞANLIURFASPOR: Murat Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Enes (Dk. 70 Muhammed Samet) Özgür Can (Dk. 28 Can Erdem), Erkan, Şerif, Yasin ( Dk.70 Behlül), Burak (Dk. 81 Ferhat), Çağlar, Mustafa Durak
PAZARSPOR: Tunahan Kadir, Fatih (Dk. 77 İlhan), Hakan, Oğuzhan (Dk. 60 Yusuf), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin (Dk. 87 Muhammed Ensar), Emrah (Dk. 60 Atakan), Uğur Can (Dk. 70 Berk), Erkan, Mehmet Demiröz
GOL: Dk. 90 Kadir (Pazarspor)
SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif (Şanlıurfaspor), Uğur Can, Kadir (Pazarspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 90'ıncı dakikada Kadir'in attığı gol ile 1-0 mağlup oldu.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-10-06 21:14:38
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