Şanlıurfaspor - Pazarspor: 0-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP

HAKEMLER: Bayram Başkan, Efe Kurtuluş, Şafak Nalbantoğlu

ŞANLIURFASPOR: Murat Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Enes (Dk. 70 Muhammed Samet) Özgür Can (Dk. 28 Can Erdem), Erkan, Şerif, Yasin ( Dk.70 Behlül), Burak (Dk. 81 Ferhat), Çağlar, Mustafa Durak

PAZARSPOR: Tunahan Kadir, Fatih (Dk. 77 İlhan), Hakan, Oğuzhan (Dk. 60 Yusuf), Mehmet Kuruoğlu, Muhammed Emin (Dk. 87 Muhammed Ensar), Emrah (Dk. 60 Atakan), Uğur Can (Dk. 70 Berk), Erkan, Mehmet Demiröz

GOL: Dk. 90 Kadir (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif (Şanlıurfaspor), Uğur Can, Kadir (Pazarspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 5´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pazarspor'a 90'ıncı dakikada Kadir'in attığı gol ile 1-0 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-06 21:14:38



