Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı (2)

ACI HABERLE KAZA YERİNE AKIN ETTİLER
Şanlıurfa´da, tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Acı´nın yakınları, haber verilmesiyle kaza yerine geldi. Yakınları gözyaşı dökerken Acı´nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Öte yandan kazada yaralanan mevsimlik tarım işçileri Hasan Ç., Hülya Ö., Hacer T., Derya Y., Hayrunnisa Ç., Sedef Y., Ahmet A., Zehra Ç., Sabiha D., Hülya Y., Meryem D., Sara D., İbrahim Y., Emine Y., Fatma D. ve Rabia E.'nin tedavilerinin kentteki hastanelerde sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-10-07 10:01:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.