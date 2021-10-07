Freni boşalan kamyon apartmanın bahçesine düştü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da park halindeyken freni boşalan eşya yüklü kamyon, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Kazada, 2 evin balkonunda hasar oluştu.

Kaza, öğle saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi 1047. Sokak'ta meydana geldi. Arif Ayaz'a ait 63 B 9179 plakalı park halindeki kamyon, freninin boşalması sonucu hareket edip, 3 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü. Binada oturanlar, gürültüyü duyup pencereye koştuklarında kamyonu görünce şaşkınlık yaşadı. Kazada 2 evin balkonunda hasar oluştu, bazı dairelerin camları kırıldı.

Kamyon, çağrılan çekiciyle çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-10-07 14:23:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.