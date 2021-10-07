Hayvan Hakları Federasyon heyeti Şanlıurfa’daki hayvanları unutmadı

Hayvanları koruma heyeti, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nü Şanlıurfa’daki hayvan Bakım evini gezdi.

HayKonfed / Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Genel Sekreteri ve AnadoluFed / Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar ile AnadoluFed Onursal Başkanı Mücella Çelik, Anadolu Fed Mersin Temsilcisi Yadigar Yalçın 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü Şanlıurfa'da kutladı. Güne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Hacı Ahmet Çiçek’i ziyaret ederek başlayan heyet, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi alış verişi yaptı. Ceylan üretme çiftliği ve kelaynak üretme istasyonunun başarılı çalışmalarını takdirde karşılayan heyet, yaban hayvanlarının beslenme problemleri ile ayrıca ilgilenilmesinin memnun edici buldu. Sokak hayvanlarına yönelik, gönüllüler ile beraber besleme faaliyetleri yapılmasını çok önemsediğini belirten heyet, şimdiye kadar yapılan bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini talep etti. Hekim Şahin Apaydın ve Bakımevi personelleri tarafından karşılandı. İlk olarak Şanlıurfa DMKP Şube Müdürlüğü’nün getirdiği kedi evlerinin yerleştirilmesine eşlik eden heyet, aynı evlerden Karaköprü’den başlayarak değişik noktalara yerleştirileceğini öğrendiğinde memnuniyetini ifade etti. Bakımevi sahasını gezen ve işleyişle ilgili bilgi alan heyet bazı değerlendirmelerde bulundu. HayKonfed Genel Sekreteri ve AnadoluFed Başkanı Dr. Ufuk Bayraktar ile AnadoluFed Onursal Başkanı Mücella Çelik yaptıkları ortak açıklamada, Şanlıurfa’da yıllardır faaliyet gösteren ve halihazırda tek olan bakımevinde hala sadece 2 veteriner hekimin görevli olmasının üzücü olduğunu bildirerek, ‘Kısırlaştırma faaliyetlerinin hız kazanması, hasta ve yaralı hayvanların tedavilerinin 24 saatlik zaman dilimi içinde kesintisiz yapılabilmesi ve haftasonu ile resmi tatil günlerinde de hizmetin devam edebilmesi için en az 10 veteriner hekim ile 10 veteriner teknikeri ve yeterli sayıda bakıcı personel olması gerektiğini bildirmemize rağmen, bu konuda hala adım atılmamış olması bizi derinden üzdü. Umuyoruz ki bu konu artık gündeme gelir ve 7/24 hizmet esasına geçilerek daha iyi çalışma koşulları oluşturulur. Sahipleri tarafından terk edilen ya da el konulan 6 pitbull cinsi köpeğin dar kafeslerde tutulması asla kabul edilemez. Bu konuda hemen bu hafta içinde çalışma başlatılacağının ve hayvanların toprak zeminin de yer aldığı daha geniş alanlara kavuşacağını memnuniyetle öğrendik. Diliyoruz ki, Peygamberler Şehri Şanlıurfa’da barınan sokak hayvanlarının refahı için daha önce de talep ettiğimiz düzenlemeler bir an önce yapılır. Şehir merkezinde tek bir beslenme ve su odağı göremedik, Nemrut’un Hz. İbrahim’e yaptığı gibi bu canları ateşe atamayız'' dedi.

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