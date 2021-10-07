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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

İHA

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Viranşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerinde 6 kilo 800 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, çeşitli uyuşturucular, 2 hassas terazi, 145 fişek ve çok sayıda silah parçası ele geçirilmişti.

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