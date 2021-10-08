Şanlıurfa'da FETÖ/PDY operasyonunda 6 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da terör örgütü FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY’nin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve aralarında ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafların bulunduğu 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.