Şanlıurfa merkezli kaçak sigara operasyonunda 7 gözaltı Operasyonda 3 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ile 110 bin sigara kağıdının ele geçirildi

Şanlıurfa merkezli 2 ilde düzenlenen ve 3 milyon 500 bin bandrolsüz makaron ile 110 bin sigara kağıdının ele geçirildiği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sigara kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3 milyon 500 bin bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi. Operasyon sonucu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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