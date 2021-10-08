Kaçak trafo denetimi yapan ekipleri engellemek için lastik yakıp yol kapattılar

Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinin bağlı kırsal mahallelerde jandarma eşliğinde denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekiplerini mahallelerine sokmak istemeyenler, lastik yakarak yol kapattı. TOMA´nın tazyikli su sıkarak girdiği yolun açılmasıyla, abonesiz trafolar söküldü.
DEDAŞ ekipleri, elektrik borçlarını ödeyemeyen abonesiz ve kaçak enerji kullanan 84 trafoya işlem yapmak için jandarma eşliğinde Hilvan´ın Akıncı ve Kuskunlu mahallelerinde sabah erken saatlerinde denetim yaptı. Jandarmanın zırhlı araç ve TOMA´ların desteğindeki denetimde, ekiplerin mahallelerine girmesini istemeyenler lastik yakarak yolu kapattı. Yollar TOMA ile tazyikli su sıkılarak açıldı. Trafoların sökülmesine karşı çıkanlar, uzun süre görevlilerle konuşarak işlem yapılmamasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-10-08 15:41:04
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