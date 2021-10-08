Şanlıurfa´da FETÖ operasyonuna 6 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da polisin FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/DY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 27 Eylül´de kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-08 15:50:54



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