Şanlıurfa merkezli kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Adana ve Şanlıurfa'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3,5 milyon bandrolsüz makaron, 110 bin sigara kağıdı ve 700 kaçak çakmak ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-08 15:55:28



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