Şanlıurfa'da hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 10 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar Kızıltepe karayolunun Esence Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen hafif ticari araç, koyun sürüsüne çarptı. Kazada 10 koyun telef oldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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