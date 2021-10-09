17 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan cezaevi firarisi yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, çeşitli suçlardan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi Mehmet Demir, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 'cinsel istismar', 'dolandırıcılık' 'tehdit' 'fuhşa aracılık etmek' ve 'hakaret' suçlarından 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu´nda hükümlü iken 3 ay önce firar eden Mehmet Demir'in yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Demir´in saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-09 13:52:44



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