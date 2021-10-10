Eyyübiye'de toplu açılış töreni

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şelale Park, kitap otağı, Yardımcı Parkı, 5 halı saha ve 3 muhtar evi, düzenlenen toplu açılış töreniyle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Eyyübiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 15 Temmuz Mahallesi Şelale Park, 15 Temmuz Mahallesi Kitap Otağı, Yardımcı Mahallesi sosyal donatı alanı, TOKİ Batıkent Halı Saha, Kito Deresi Halı Saha, İkizce Mahallesi Halı Saha, Yamaçaltı Mahallesi Halı Saha, Yardımcı Mahallesi Halı saha, Ruha Mahallesi muhtar evi, 15 Temmuz Mahallesi muhtar evi, Karakoyunlu Mahallesi muhtar evi için düzenlenen toplu açılış töreni, Ayhan Şahenk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapıldı. Düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, başkan yardımcıları, mahalle muhtarları ile bölge sakinleri katıldı. Açılışı yapılan alanların sunumunun ardından protokol konuşmalarına geçildi. Yapılan konuşmaların ardından şelale parktaki kurdele kesimiyle açılışı yapılan alanlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Toplu açılış töreninde konuşan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Zor dediler. Biz de zorların adamıyız dedik ve zor olarak görülen her şeyi bir bir yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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