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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

İHA

Haliliye'de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek

Haliliye Belediyesi, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine günlük sıcak yemek dağıtımını 706 hanede 3 bin 248 kişi ile devam ettiriyor.
Sosyal yardım işleri müdürlüğü, “dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye” sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor. İlçe Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçeyi karış karış gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden ekipler, ailelerin sosyal durumlarına göre de çalışmalarını kategorilendiriyor. Sosyal yardım faaliyetleri kapsamında yer alan günlük sıcak yemek dağıtımı da, günlük olarak devam ediyor.
Haliliye Belediyesi Aşevinde aşçılar tarafından hijyen ve temizlik standartları en üst düzeyde tutularak hazırlanıyor. Hazırlanan yemekler, görevliler tarafından sefer taslarına konularak, araçlara yükleniyor. Aileleri hanelerinde ziyaret eden ekipler, dolu sefer tasını vererek, bir gün önce verdikleri boş sefer taslarını alıyor. 706 hanede 3 bin 248 kişiye yönelik devam eden hizmet, ailelerin de büyük beğenisini topluyor.

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