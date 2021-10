Barış Pınarı Harekatının yıldönümünde vatandaşlara bayram hediyesi

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatı’nın 2’nci yıldönümünde esnaf ve vatandaşa bayrak hediye etti.

Barış Pınarı Harekatının 2’nci yıldönümü Akçakale’de kutlandı. Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya harekatın yıldönümü dolayısıyla Gündoğan Caddesi’ne giderek esnafı ziyaret etti Türk Bayrağı hediye etti.

Harekat ile dünyaya ders verildiğini belirten Yalçınkaya, “Suriye’nin elim vaziyeti hem bizi hem Akçakale'yi derinden yaralamıştır. Bu harekattan dolayı önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Türk ulusuna şükranlarımızı sunuyoruz. PYD bayrağını buradan def ettik. Burada bayrağımız dalgalanıyor. Bu anlayış ve gayret içerisinde bayrağımız dalgalanacak, ezan susmayacak. Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü vatanın müdafaasını yapmaya devam edeceğiz. Batıdan gelen Haçlı Seferlerine karşı hepimiz imanımızla bu ateşi söndüreceğiz. Bu coğrafyada bu coğrafyanın sahipleri kalacak, işgalciler gidecek. Harekatın ilçemize, halkımıza, Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını Cenabı Hakk'tan niyaz ediyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Her alanda, her konuda, her zaman bu vatanın ve bayrağın emrinde olduğumuzu açıklamak istiyorum. Akçakale halkı kadını, yaşlısı, genci, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü bu savaşta büyük bir direniş gösterdi. Tüm dünyaya bir ders verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum. Harekatı yeniden kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yalçınkaya daha sonra bölgeden ayrıldı.

