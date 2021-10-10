Canpolat Balıklıgöl'de vatandaşın sorunlarını dinledi

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Balıklıgöl ve tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Halkla iç içe olarak, talepleri birinci ağızdan dinleyen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, hafta sonu mesaisinde tarihi çarşılar bölgesinde esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Canpolat, gündeme ilişkin de sohbet etti. Bölgedeki vatandaşlarla da görüşen Canpolat, vatandaşların Haliliye İlçesiyle ilgili taleplerini not alarak, gereği için ilgili birimlere talimatlar verdi.

Canpolat, Balıklıgöl’den başladığı ziyaretlerini, tarihi çarşılar bölgesi ve Haşimiye Meydanı'nda tamamladı.

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