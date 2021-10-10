Okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek kurtarıldı Kurtarılan köpeğin duvara sıkıca tutunması kameraya yansıdı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Şanlıurfa’da okulun demir korkuluklarına sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin kurtarıldıktan sonra düşmemek için duvara sıkıca tutunması ve ekiplerin yardım etmesi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Eyüp Nebi Mahallesinde yaşandı. Mahalledeki okulun bahçe duvarında bulunan demir korkuluklarda sıkışan bir köpeği görenler yardımına koştu. Köpeği çıkaramayan mahalleli durumu itfaiyeye haber derdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, demirleri keserek köpeği kurtardı. Demirler kesildikten sonra köpeğin aşağı inerken düşmemek için duvara tutunması ve ekiplerin yardımcı olması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.