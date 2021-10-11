Şanlıurfa'da pamuk hırsızı 5 şüpheli suçüstü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde pamuk hırsızlığı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin kırsal Büyücek Mahallesi'nde gece saatlerinde bir pamuk tarlasında bazı kişilerin pamuk topladığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, 5 şüpheliyi hırsızlık amacıyla pamuk toplarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin topladığı 400 kilogram pamuk ise arazi sahibine teslim edildi. Şüpheliler, işlemleri için Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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