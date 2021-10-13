Şanlıurfa’da dezavantajlı gençlere gençlik merkezi desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa’da yaşayan dezavantajlı gençlere yönelik “Destekleme ve Yetiştirme Kursu” açıyor.
Şair Nabi Kültür Merkezi yanında bulunan eğitim merkezini dezavantajlı gençlerin hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi “Gençliğe yatırım geleceğe yatırımdır” sözü ışığında geleceğin mimarlarına desteklerini sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen ücretsiz olan eğitim fırsatından yararlanmak isteyen gençlerin 12 15 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekiyor.
Başvurular, Mesleki Sanat ve Eğitim Şube Müdürlüğü Göbeklitepe İş Merkezinde yapılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.