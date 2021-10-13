Yalçınkaya hastanede talepleri dinledi

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçe devlet hastanesi başhekimi ile bir araya gelerek, hastanede devam eden çalışmaları inceledi.

Akçakale'nin dört bir yanında hummalı çalışmalar yürütülmesini sağlayan ilçe belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya, sahada incelemelerini sürdürüyor. Yalçınkaya bu kapsamda beraberinde belediye başkan yardımcısı Halef Karataş ile Akçakale Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Gümer'i ziyaret etti. Başhekim Gümer ile belediyenin hastanedeki çalışmalarını değerlendiren Yalçınkaya, yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulundu ve talepleri dinledi. Daha sonra hastane personeli ile görüşen Yalçınkaya, personele kolaylıklar diledi. Tedavi gören hastaları da tek tek ziyaret eden Yalçınkaya, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Herkes aşı olmalı”

Ziyarete dair bir açıklama yapan ve aşı çağrısında bulunan Yalçınkaya, “Pandemi sürecinde dünyada ve Türkiye’de doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız büyük bir gayretle bu savaşın kahramanlarıdır. Bu savaşın başından beri hocalarımızın da belediye olarak bizim de söylediğimiz mesafe, temizlik, kalabalık yerlerden kaçınmak. Üzülerek söylüyorum Urfa'da kalabalık alanlarda pek dikkatimiz yok. Bütün mesele kendimizi korumaktır. Bu hastalık ciddidir. Kayıplarımız var. Doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız canla başla kendilerini feda etmişler, sabahtan akşama kadar buradalar. Biz de hem hastanedeki çalışmalarımızı yerinde incelemek, yapabileceklerimizi tespit etmek ve aşıya dikkat çekmek için ziyarete geldik. Buradan çağrı yapıyoruz. Herkese aşı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ben de aşı oldum, herkes de olmalı. Elimizdeki tek silahımız aşı. Aşı olursak hiç olmazsa hastalansak dahi hastalığı kolay atlatırız. Hastane personelimize, başhekimimize ve bütün ekibine teşekkür ediyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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