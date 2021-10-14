Haliliye'de üst yapı atağı

Haliliye Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü üst yapı hizmetleri kapsamında 2 mahallede sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamlarken, 3 mahallede ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yeni yol açma, bakım onarım, yol yapım çalışmalarını program çerçevesinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeden gerçekleştiriyor. Kırsal mahallelerde sathi kaplama asfalt çalışmaları yürüten Fen İşleri Müdürlüğü, Karpuzlu ve Şenocak mahallelerinde çalışmalarını tamamladı. Merkez mahallelerde yürütülen kilitli beton parke çalışmaları gerçekleştiren ekipler; Atatürk, Karşıyaka ve Şair Nabi mahallelerinde ise çalışmalarını devam ettiriyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalarda, Veysel Karani Mahallesinde de alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte asfalta hazırlık çalışmalarına başlanıldı.

Karpuzlu Mahallesinde tamamlanan çalışmalarla ilgili açıklama yapan mahalle sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

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