Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da bir kereste deposuna düzenlenen operasyonda, 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kereste deposunda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. Depoya baskın yapan ekipler, yapılan aramada, poşetler içerisine gizlenmiş 590 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 bin lira ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tarafından 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-16 11:49:27



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