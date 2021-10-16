Şanlıurfa'da dron destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 30 gözaltı

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Suriye sınırındaki ilçeleri Akçakale ve Ceylanpınar ile Harran'da, para karşılığı göçmen kaçakçılığı yapan şebekeye yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye'den Türkiye'ye göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fizikti takibin ardından sınır hattından para karşılığında yasa dışı yollarla göçmenlerin geçişini sağlayan şebeke tespit edildi. Sınır ilçeler Akçakale ve Ceylanpınar ile Harran'da düzenlenen operasyonda 30 şüpheli, gözaltına alındı. Dron destekli operasyonda şüphelilerden 8'i, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 22'sinin işlemleri ise İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-10-16 12:09:28
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