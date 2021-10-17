Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı



Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Halil Sağ (39) hayatını kaybetti, Abdullah Aris yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ŞanlıurfaAkçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale'den Şanlıurfa'ya giden Abdullah Aris'in kullandığı 63 NA 868 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halil Sağ idaresindeki 06 RFP plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki sürücü, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Halil Sağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.FOTOĞRAF DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-17 12:31:58



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