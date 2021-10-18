Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, bir depoda istiflenen arpa yığının altında 4 silah, 6 şarjör ve 176 mermi ve fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, depoda istiflenen arpa yığınlarının altına poşet içerisinde gizlenmiş 1 tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ve mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-18 12:52:49



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