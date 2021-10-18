Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına 2 gözaltı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, bir depoda istiflenen arpa yığının altında 4 silah, 6 şarjör ve 176 mermi ve fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler, depoda istiflenen arpa yığınlarının altına poşet içerisinde gizlenmiş 1 tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 fişek ve mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-10-18 12:52:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.