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Mehmet SEZGİNSİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, hareket halindeyken alev alan naylon yüklü TIR, yandı.

SiverekDiyarbakır karayolunun 30´uncu kilometresinde, bugün sabah saatlerinde hareket halindeki Mızrap Y. yönetimindeki 27 BJE 84 plakalı naylon yüklü TIR´ın dorsesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durumu fark eden Mızrap Y., itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

TIR´ın demir yığınına döndüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-10-18 14:05:45



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