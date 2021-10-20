Gümrük kapısında 2 bin 950 paket sigara ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrükten geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 2 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak üzere olan araçtan şüphelenince XRay taramasından geçirdi. Yapılan taramada aracın değişik yerlerinde yoğunluk tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan aramada 2 bin 950 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile eşyalara el konularak eşya sahibi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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