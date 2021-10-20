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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

İHA

10 farklı suç dosyası bulunan hırsız suçüstü yakalandı

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 10 farklı suç dosyası bulunan hırsız, son girişiminde polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde yaşandı. Caddede devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, bir şahsın hırsızlık için bir iş yerine girmeye çalıştığını gördü. Kovalamaca sonucu yakalanan şahısın bilgilerini sistemde kontrol eden polisler 10 farklı suç dosyası bulunan Esin K. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık suçundan tutuklanan şahıs cezaevine gönderildi. Şahsın daha önce araç, ev ve iş yerlerine girip elektronik eşya, elektrik kabloları, boru ve hortum çaldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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