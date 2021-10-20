Şanlıurfa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle kavşağa giren halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5'i ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dağetegi Mahallesi´ndeki Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, kavşaktaki trafik ışıklarının çalışmadığı sırada dönüş yapmak için kavşağa giren ve sürücüsü öğrenilmeyen 63 M 0188 plakalı halk otobüsü, önüne aniden çıkan 16 AHN 753 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü trafik lambasına çarparak durabildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada otobüs ile araçta bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2021-10-20 18:49:39



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