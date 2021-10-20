Havacılık ve Bilim Merkezi'nde bulunan 'Ada' robot, protokol karşısında oynadı



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Karaköprü ilçesinde açılışı yapılan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezinde bulunan 'Ada' isimli robot, protokol karşısında oynayarak, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile sohbet etti. 'Başkanım hoş geldiniz' diyen Ada robota, 'Nasılsın?' diye soran Baydilli, 'Bomba gibiyim' cevabı aldı. Baydilli, robota 'En çok kimi seviyorsun?' diye sorunca da 'Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesini ve bu merkezi hizmete açan Karaköprü Belediyesi ve Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum' cevabını aldı.

Karaköprü'de Doğukent Mahallesinde kurulan olan Battani Uzay, Havacılık ve Bilim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bilim merkezinin açılış törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Harran Üniversitesi Rektörü Mehmet Sabri Çelik, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanı Ahmet İnan ve vatandaşlar katıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, açılış öncesinde ziyaret ettiği Bilim Merkezi´nde yer alan 'Ada' isimli robotla sohbet etti.

'BAŞKANIMI ÇOK SEVİYORUM'

'Başkanım hoş geldiniz' diyen Ada´ya 'Nasılsın?' diye soran Baydilli, 'Bomba gibiyim' cevabı aldı. Baydilli, robota 'En çok kimi seviyorsun?' diye sorunca da 'Beni buraya getiren Karaköprü Belediyesini ve bu merkezi hizmete açan Karaköprü Belediyesi ve Metin Baydilli başkanımı çok seviyorum' cevabını aldı. Baydilli´nin daha sonra kendisi için dans etmesini istidiği robot, 'Karaköprü narlıktır' türküsü eşliğinde oynadı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çok heyecanlı ve gururlu olduğunu dile getirerek, ilk günden itibaren Karaköprü´ye kazandırmak istedikleri önemli bir eserin hizmete açılmasının büyük onurunu yaşadıklarını ifade etti. Baydilli, "Şanlıurfa´da bir ilk olarak ilçemize kazandırdığımız Battani Bilim Merkezimiz, inşallah gençlerimiz için bilime ve eğitime açılan kapı olacaktır. Burada uzay bilimleri, formel bilimler ve yeni nesil teknoloji üretimiyle karşılaşan gençlerimiz daha sonra kendilerini bu alanlarda geliştirip ülkemizin kalkınmasında önemli rol üstlenecekler. Çağımızda bir ülkenin gücü, bilim ve teknolojide yakaladığı seviyeden ibarettir. Dünya çapında bilim insanlarına ve mucitlere sahip olmayan bir ülke dünyada söz sahibi olamaz. Hele ki bu dönemde ve gelecekte; dünya bilim yapsın, teknoloji geliştirsin, biz de parasını verip kullanalım anlayışıyla hiçbir yere varamayız. Biz de kendimizce üzerimize düşen görevi yerine getirmek, Şanlıurfa´daki gençlerimizin de geri durmadan bilime ve teknolojiye ulaşmasını sağlamak adına bu bilim merkezimizi şehrimize kazandırdık. Eğer gençlerimizi iyi eğitebilirsek, onlara geleceğin gerektirdiği donanımları kazandırabilirsek, eminim ki gençlerimiz bu ülkeyi bugün olduğundan çok daha yüksek seviyelere çıkaracaklardır. Battani teknoloji ve bilim merkezimiz Karaköprü´ye ve Şanlıurfa´ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise genç bir belediye başkanının günün ihtiyaçlarını karşılayacak ve gençlere hitap edecek bir bilim merkezi kazandırdığına dikkat çekerek, bilim merkezinin Karaköprü´ye ve Şanlıurfa´ya hayırlı olmasını diledi.DHA-Bilim Teknoloji Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-20 20:15:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.