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Tuvalet parasını karganın ağzına bırakıyorlar 

DHA

Tuvalet parasını karganın ağzına bırakıyorlar 


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da İsmail Atmaca'nın (52) 5 ay önce yavruyken yaralı olarak yanına alıp, iyileştirdiği ve her gün işe gelirken yanında getirdiği karga, umumi tuvaletin kapısındaki kulübede müşterilerden tuvalet ücretini alıyor. İsmail Atmaca´nın 'Garip' ismini verdiği karga, ağzını açarak, tuvaletten çıkanlardan para koymalarını bekliyor, para vermeyip gidenlerin arkasından ses çıkarıyor.
Birecik ilçesi Meydan Mahallesi'nde umumi tuvalet işleten İsmail Atmaca, yaklaşık 5 ay önce ağaçtan düşen yavru karga gördü. İsmail Atmaca, yuvasını bulamadığı yaralı kargayı tedavi ettirerek işlettiği tuvaletlerin önündeki kulübede beslemeye başladı. İsmail Atmaca, gündüzleri iş yerine getirdiği, akşamları ise evine götürdüğü 'Garip' ismini verdiği karganın yaptıklarını taklit ettiğini fark etti. Tuvaleti kullanan müşterilerin uzattığı madeni paraları ağzıyla alan Garip, bir süre sonra, İsmail Atmaca yanında yokken de gelen bütün müşterilerden para almaya başladı. Karga, bazı kişiler çıkışta ödeme yapmayınca ses çıkarıyor.
'ANNE VE BABASI HER GÜN GELİP BAKIYOR'
İş yerinde oturduğu sırada yavru karganın ağaçtan düştüğünü söyleyen İsmail Atmaca, "Ben hayvanseverim. Daha önce de burada kedi besliyordum. Yaklaşık 5 ay önce ağacın altına bir karga düştü. Oldukça bitkin olan kargayı kulübeye alarak biberonla beslemeye başladım. Bu sırada beslediğim kedilerin kargayı yememesi için onları buradan uzaklaştırdım. Şu anda bu karga 5 aydır bende ve başka yere de gitmiyor. Annesi ve babası gelip karşıdaki ağaçtan bizi takip ediyor. Günde birkaç defa da gelip gidiyorlar" diye konuştu.
'ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU'
İsmail Atmaca, besleyip baktığı karganın zamanla müşteriden para alıp vermeye başladığını belirterek, "Bakım sırasında kendini toparlayan kargayla aramızda duygusal bir bağ oluştu. Omuzlarımdan inmemeye başladı. Bir arkadaş, dost olduk. Benim yaptığım hareketleri yavaş yavaş yapmaya başladı. Verdiği tepkileri ufak ufak ben de anlıyorum. Mesela acıktığı vakit tepki veriyor, yemeğini veriyorum susuyor. Suyunu şırıngayla veriyorum. Daha yeni yeni yemeğini yemeye başladı. Şu anda gördüğünüz gibi kulübeden çıkmıyor. Sabahtan akşama kadar kendisine bakıp, vitaminli yiyecekler veriyorum. Ben olsam da olmasam da müşterilerden para alıyor. Bir karga nasıl para alır diye bir sürpriz oluyor. Sağ olsun benim yokluğumu hissettirmiyor, müşteriden ücretleri tek tek topluyor. İnsanların tuhafına gidiyor, dikkat çekiyor. Kargayı gören herkes fotoğraf çekmek istiyor. Para verip çocuklarıyla fotoğraf çektirenler var. Bu da benim hoşuma gidiyor, mutlu oluyorum. Ona Garip ismini koydum" dedi.
Kargaya ücret ödeyen müşteriler de kendilerini gülümseten bu durumdan oldukça memnun olduklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-10-21 11:08:22

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