Elmacı Dede şimdi de Suriye sınırında Elmacı Dede bahçesinde yetiştirdiği elmaları Suriye sınırındaki tabura teslim etti

Denizli’de yaşayan Elmacı Dede lakaplı Muhammet Yılmaz yetiştirdiği elmaları Suriye sınırında görev yapan Mehmetçik'e dağıtılmak üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki tabura teslim etti.

Denizli’de yaşayan Elmacı Dede lakaplı 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu defa yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe dağıtılmak üzere Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine götürdü. Kendi aracına yüklediği 600 kilogram elmayı Suruç ilçesine götüren Yılmaz, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına teslim etti. Elmalar, öğle yemeğinde askerlere ikram edildi. yemeğin ardından Muhammet Yılmaz’a plaket takdim edildi. Denizli’de elma bahçesi olan Elmacı Dede lakaplı Muhammet Yılmaz, her hasat döneminde elmaları kendi aracına yükleyip Türkiye'nin değişik yerlerindeki askerlerle birlikte yaklaşık bin kilometre yol kat ederek sınır hattında ve Suriye’de görev yapan askerlere dağıtıyor.

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