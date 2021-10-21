Zırhlı aracın altında kalan 5 yaşındaki Nure, hayati tehlikeyi atlattı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, zırhlı polis aracının altında kalan Nure Dikçe'yi (5) Vali Abdullah Erin ve Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ziyaret etti. Hayati tehlikeyi atlatan Nure'nin ikinci kez ameliyata alınıp ayağına platin takılacağı belirtildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Viranşehir ilçesi Kışa Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte kuyumcudan çıkan Nure Dikçe, park halindeki otomobile binmek isterken zırhlı polis aracının altında kaldı. Ön sol lastiğin altında ezilen çocuğu görenlerin uyarısı ile duran polisler, araçtan inerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekiler tarafından aracın altından çıkarılan Nure, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nure Dikçe, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyatta alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Nure'nin ayaklarında 4 kırık ile ezilme olduğu ve ikinci ameliyatla platin takılacağı belirtildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Nure'yi ziyaret eden Vali Abdullah Erin'e İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile başhekim Dr. Caner Kaya da eşlik etti. Nure'nin annesi Gülçin Dikçe ile sohbet eden Erin, 'geçmiş olsun' dileğini ileterek çocuğun durumu hakkında bilgi aldı. Anne Dikçe ise teşekkür ederek kızının durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Nure'nin ameliyatına giren Dr. Ali Levent de operasyonun başarılı geçtiğini ve kısa sürede çocuğun sağlığına kavuşacağını aktardı.

'TEK İSTEĞİM KIZIMIN ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Kaza nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Gülçin Dikçe, "Olay günü kuyumcudan çıktığımız sırada kızım arabaya binmek isterken polisin aracının altında kaldı ardından hastaneye kaldırdık. Daha sonra bizi Şanlıurfa'ya sevk ettiler. Şimdi kızım ameliyat oldu. Ayaklarında kırık ve ezilme var. Benim tek isteğim kızımın bir an önce eski sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-10-21 15:39:53



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