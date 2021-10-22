Şanlıurfa’da 30 ceylan daha doğaya salındı

Türkiye’deki doğal ceylan alanına sahip iki bölgeden biri olan Şanlıurfa’daki üretme istasyonunda yetiştirilen 30 ceylan daha doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa 3. Bölge Müdürlüğü 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonunda yetiştirilen 30 ceylan, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki 15 bin hektarlık korumalı alanda doğaya bırakıldı. İstasyonda yetiştirilen üç ceylanı kendi elleriyle doğaya salan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Yaban Hayatı Koruma Birliğinin 2013 yılında aldığı kararlar ceylanların hassas, korunması gereken ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanlar olarak tespit edildiğini söyledi. Şanlıurfa’da 2020 yılında yapılan tespitlere göre Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahasındaki korumalı doğal alanda 379, üretme istasyonlarında ise 164 ceylan bulunduğu bilgisini veren Vali Erin, geçen yıl Şırnak Cudi Dağına 50 ceylan salındığını ve yavruladıklarının tespit edildiğini, bu yıl da 40 ceylanın daha Cudi Dağına salınacağını ifade etti. Erin, “İnşallah artık Cudi’de teröristler değil, ceylanlar dolaşacak” dedi. Erin, açıklamasının devamında, “Ceylan üretme istasyonu yetkililerine emekleri için teşekkür ediyorum. Bugün de istasyonda yetiştirilen 30 ceylanımızı 15 bin hektarlık alana saldık. Ceylanları, yaban hayatına uygun bir alanda koruma altında tutmaya çalışıyoruz. İnşallah yapılan çalışmalarla, bu hayvanlar nesli tükenme tehlikesi altında olan statüsünden çıkacak. Buna katkı sunan illerden biri de Şanlıurfa olacak. Doğaya saldığımız ceylanlarımıza uzun ömürler diliyoruz. Bu hayvanlarımızı avcılara karşı korumaya yönelik de büyük bir çaba ortaya konuyor. Görevlendirdiğimiz korucular aracılığıyla da arkadaşlarımıza destek oluyoruz. Bu avlanacak bir hayvan değil. Sevilecek ve sevginin timsali olan bir hayvan. Başka yerlerde izin verilen türlerin avını kontrollü bir şekilde gerçekleştirsinler ama ceylanlara dokunmasınlar. Ceylanları koruma anlamında daha tedbirleri daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

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