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34 kişinin öldüğü Suruç saldırısı davasında karar Tutuklu sanık Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

İHA

34 kişinin öldüğü Suruç saldırısı davasında karar Tutuklu sanık Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 2015 yılında DEAŞ terör örgütü tarafından düzenlenen ve saldırganla birlikte 34 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili karar çıktı. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tek tutuklu sanık Yakup Şahin, 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez ise 27'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te DEAŞ terör örgütü tarafından Suriye’nin Ayn El Arap kentine kitap ve oyuncak götürmek gerekçesiyle Amara Kültür Merkezi'nde toplanıp basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekler Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik canlı bombalı saldırı düzenlendi. DEAŞ terör örgütü üyesi Abdurrahman Alagöz tarafından düzenlenen saldırıda 33'ü SGDF üyesi olmak üzere 34 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 21'inci duruşması gergin başladı. Mütalaanın okunmasının ardından ölen ve yaralananların avukatları söz alarak konuşmak istedi. Mahkeme başkanı önceki duruşmada söz haklarını kullanmayacakları yönünde beyanda bulundukları için duruşmaya katılan avukat ve mağdurlar ile yakınlarına söz hakkı verilmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine mağdurların yakınları yerlerinden kalkarak tepki gösterdi. Tepkilerin büyümesi üzerine duruşma salonuna jandarma ekipleri çağrıldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, bazı kişiler ile avukatlarına söz hakkı verilmesi yönünde karar aldı.

Saldırıda yaralananlar ile ölenlerin yakınları söz alarak sırayla konuştu. Duruşmaya saldırının tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Şahin, üzerine atılı suçları kabul etmeyerek beraatını istedi.

34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
Mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’i 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, 70 kez ise 27 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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