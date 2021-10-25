Böyle vicdansızlık görülmedi Hurdacılık yapan şahsın ekmek teknesi olan at arabasını yaktılar

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde at arabasıyla hurdacılık yaparak 6 nüfuslu ailesine bakan gencin at arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Yanan ekmek teknesinin başında ağlayan talihsiz gencin gözyaşları yürekleri dağladı.

Alınan bilgilere göre, at arabasıyla hurdacılık ve hamallık yaparak anne, baba ve 4 kardeşine bakan Ramazan Harmanşah, akşam saatlerinde tarladan eve döndüğü sırada, atının yorgun olduğunu fark etti. Atına eziyet çektirmemek için, at arabasını yolun kenarına çeken Harmanşah, atını da at arabasına yakın bir yerde bağlayarak yaya olarak eve gitti.



At arabasını almaya gittiğinde gözlerine inanamadı

Ramazan Harmanşah, sabah olunca çalışmak için atı ve arabayı almaya gittiğinde ekmek teknesinin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ataşe verildiğini gördü. Demirler hariç, tamamen yanarak küle dönen at arabasının yanına çökerek gözyaşı döken talihsiz gencin o anları, bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Talihsiz gencin gözyaşları, görenlerin yüreklerini dağladı.



"O arabayla 6 kişiye bakıyordum"

Ramazan Harmanşah, ”At arabasıyla ben 6 kişilik aileme bakıyordum, bunlardan biri de şimdi asker. Her gün sabah çıkar, akşama kadar hurda toplar ve satarım. Arabam ekmek teknemdi ama at arabamdan ne istediler anlayamadım. At arabamın 350 TL borcu kalmıştı, şimdi ne yapacağımı bilemiyorum, 2 gündür arabam olmadığı içinde çalışamıyorum” dedi.

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