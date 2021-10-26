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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa’da FETÖ’cü avukata 7 yıl 6 ay hapis

İHA

Şanlıurfa’da FETÖ’cü avukata 7 yıl 6 ay hapis

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği gerekçesiyle yargılanan avukata 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık H.T. ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün evlerinde kaldığının tespit edildiğini, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığına yönelik tutarlı ve somut delillerin bulunduğunu belirterek, H.T.'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Sanık H.T., savunmasında beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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