Çöp döküm alanında 16 kaçak göçmen yakalandı

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Birecik ilçesinde, çöp yığınları arasında saklanan Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen yakalandı.

Saha Mahallesi'nde çöp yığınlarının bulunduğu alana çöplerini boşaltan mahalleli, üzerlerinde battaniye ve sırt çantası bulunan kişileri görünce polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri gören grup, kaçmaya çalıştı. Yakalanan 16 kişinin Türkiye´ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan göçmenler oldukları belirlendi. Emniyete götürülüp acil ihtiyaçları karşılanan, ardından sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-26 16:09:50



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