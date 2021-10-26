Şanlıurfalı üreticilere yüzde 75 hibe destekli tohumluk dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarımsal Üretimin Arttırılması Projesi kapsamında, Şanlıurfa’daki üreticilere yüzde 75 hibeli 200 ton sertifikalı mercimek, 50 ton 700 kilogram fig ve 25 ton 350 kilo arpa tohumluğu dağıtımı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen tohumluk dağıtım programına, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı ve proje kapsamındaki üreticiler katıldı. Baklagil Üretiminde Sertifikalı Tohum Kullanımının Yaygınlaştırılması ve Çayır Mera Islahı ve Amenajman Projesi kapsamında, yüzde 75’i hibe destekli tohumluk dağıtımıyla, Haliliye ilçesinde 10 ile 200 dekar arası arazide kuru tarım yapan üreticilerden 2016’sına 200 ton sertifikalı mercimek tohumu ile 29 üreticiye 50 bin 700 kilogram fig ve 25 bin 350 kilogram arpa tohumluğu teslim edildi.

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