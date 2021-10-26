Gençlere kitap otaklarında eğitim imkanı

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otaklarında ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarıyla gençler, geleceklerine yön veriyor. Sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, Eyyübiye Belediyesine teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğüne bağlı Kitap Otakları ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarıyla gençler geleceklerine yön veriyor. Eyyübiye Belediyesi bünyesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilere, soru çözümü, deneme sınavları ve kaynak yayınlarla destek veriliyor. Alanında uzman öğretmenlerle sınavlara hazırlanan gençlere belirli periyotlarla deneme sınavı desteği de sunuluyor. Rahat bir ortamda ders çalışma imkanı sunulan öğrencilere ayrıca kaynak yayınlarla destek verilirken, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere de her türlü imkan sunuluyor. Okul çıkışlarında soluğu kitap otaklarında alan öğrenciler kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirip Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

Eyyübiye Belediyesinin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür ederek “Bizlere güzel bir ortam sundular. Bizler de hem gelip sınavlara hazırlanıyoruz hem de ders çalışıp kitap okuyoruz. Allah razı olsun” diye konuştu.

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