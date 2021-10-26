Şanlıurfa’da FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da FETÖ terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlileri ile esnafın bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. İl merkezinde düzenlenen operasyonda aralarında ihraç kamu görevlileri ve esnafların bulunduğu 6 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli 6 şahsın işlemleri Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.