Başkan Kuş, öğrencilerle bir araya geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK EV Spor Salonlarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK EV Spor Salonlarında eğitim gören gençlerle bir araya geldi. Gençliğe verdiği önemle kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, AK Ev Spor Salonlarıyla da gençleri hem sportif faaliyetlere yönlendiriyor hem de gençlerin milli ve manevi değerlere haiz birer gençlik olarak yetişmesine vesile oluyor. İlçe genelinde onlarca salon ve binlerce sporcu ile hizmet veren Eyyübiye Belediyesi AK Ev spor Salonlarında başarı elde etmiş gençlerin konukları, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İl Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Elgün ve ilgili birim amirleri oldu. Salonlarda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kuş ve Başkan Kırıkçı, öğrencilerin gösterilerini izleyip, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Sporcu öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kuş ve Başkan Kırıkçı, öğrencilerin isteklerini de aldı. Ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren öğrencileri de tebrik eden Başkanlar, daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirip, anı ölümsüzleştirdiler.

Binlerce sporcuyu bünyelerinde barındırdıklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,”AK evlerin öğrencileri sizin gibi bu şehre hizmet eden abileri ile tanışmak istiyorlardı. Şimdi bir aradayız ve gençlerimiz abileri ile bir araya geldi. Gençlerimiz milli ve manevi değerlere haiz gençlik olursa bizler büyürüz, biz büyürsek şehir büyür, şehir büyürse ülke büyür. Buradan öncelikle hocalarımıza şükranlarımı iletiyorum. Gerçekten pırıl pırıl gençlik yetiştiren, milli ve manevi değerleri yüksek olan ve değerlere ne kadar sahip çıktıklarına ben şahidim. Allah onlardan razı olsun. Gençlerimiz, çocuklarımız emredecek bizler yapacağız. Biraz önce Başkanım siz yoğunlaşın salonları tıklım tıklım doldurun ki yeni yerler yapalım dediler. İlk gençlik merkezimizin temelini attık önümüzdeki yılın ilk aylarında açılışını gerçekleştireceğiz ve sizler için bir gençlik merkezinin daha açacağız yetmez sizlere kitap otakları kazandıracağız. ilkini yaptık hizmetinize sunduk ve sizlere daha 5 tane kitap otağı kazandıracağız ve sizin bütün taleplerinize karşılık vereceğiz. “dedi.

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