Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Akçakale karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. H.T. idaresindeki 63 B 6351 plakalı otomobil, Halil T. yönetimindeki 02 ACA 207 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan H.T., 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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