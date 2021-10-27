Şanlıurfa’da parke çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte bir yandan asfalt çalışmasını sürdürürken bir yandan da kilitli beton parke taşı çalışması ile köprü ve menfez çalışmalarına hız verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentin farklı bölgelerinde kilitli beton parke taşı, köprü ve menfez çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, plan ve program dahilinde 19 bin 600 metrekare olan Kısas Mahallesi İnönü Caddesinde kilitli beton parke taşı ile prizma taşı döşeme çalışmasını sürdürüyor. Kentin dört bir yanında yol çalışmalarını sürdüren ekipler, Harran Üniversitesi Osmanbey kampüsü Göbeklitepe erkek öğrenci yurdu önündeki 7 bin 600 metrekarelik yolda kilitli beton parke taşı ve kaldırım prizma taşı döşeme çalışmalarını devam ediyor. Ayrıca ekipler, merkez Karaköprü ilçesi Balıkayağı Bulvarı, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Narlıdere Köprülü Kavşak civarında vatandaşların daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak ve yürüyüş yolu ihtiyaçlarını karşılanması için menfez düzenleme çalışmasını tamamlayacak.

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