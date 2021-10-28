Başkan Ekinci halkla iç içe oluyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, göreve geldiği günden beri halkla iç içe olmaya devam ediyor.

Başkan Ekinci, kurum işlerinden fırsat buldukça gönül belediyeciliği kapsamında gidilmedik adres, çalmadık kapı ve dokunmadık yürek bırakmıyor. Güneydoğu bölgesinde gönül belediyeciliğinin en iyi örneğini sergileyen Viranşehir'de Belediye Başkanı Salih Ekinci, bir yandan kurumsal çalışmaların takipçisi olurken diğer yandan vatandaşlarla iç içe olmaya sevinç ve üzüntülerine ortak olmaya, sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye özen gösteriyor. Viranşehir halkı ile iç içe olmayı alışkanlık haline getiren Başkan Salih Ekinci, belediye meclis üyeleri ile birlikte belediye çalışmalarından fırsat buldukça gününü vatandaşı ve esnafı, ziyaret ederek geçiriyor. Vatandaşların hem sevincine hem de üzüntülerine ortak olmaya gayret gösteren Başkan Ekinci, özelikle de ilçedeki hiçbir taziyeyi kaçırmayıp, aileleri ziyaret edip, ailelere başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuyor. Viranşehir halkının her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Ekinci, mesai kavramı tanımadan, bıkmadan, usanmadan, gece gündüz demeden vatandaşlarla bir araya gelmeye, sorunlarına çözüm aramaya ve sevdalı olduğu ilçesine hizmet yapmaya devam edeceğini kaydetti.

Vatandaşlar ise, özlenen bir başkan profili çizen Başkan Ekinci’nin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, ziyaret ve hizmet çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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