Sulama borusunda uyuşturucuya 1 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde bahçedeki sulama boruları içinde bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale´de kırsaldaki bir eve operasyon düzenledi. Narkotik köpeği ile ev ve çevresinde arama yapan ekipler, bahçedeki sulama boruları içine gizlenen bin 100 uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, A.M.´yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-10-30 10:55:09



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