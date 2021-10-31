Şanlıurfaspor - Bucaspor 1928: 2-1

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Enes Biroğlu, Sabri Öge

ŞANLIURFASPOR: Murat Mustafa Çakır, Caner, Muhammed Samed (Dk. 65 Vedat), Behlül (Dk.74 Devrim), Muhammed Enes (Dk. 80 Yasin), Erkan (Dk. 80 Emir), Can Erdem, Şerif, Burak, Çağlar (Dk. 74 Şiyar)

BUCASPOR 1928: Şener Mustafa Hüseyin, Onur, Osman (Dk. 65 Ufuk), Tunç, Metin (Dk. 46 Berke), Gökhan, Enes Alıç, Ahmet Aktaş, Saruhan, Mehmet Fuat (Dk. 65 Yusuf)

SARI KARTLAR: Burak, Caner, Şerif, Emir (Şanlıurfaspor) Ahmet Aktaş, Tunç (Bucaspor 1928)

GOLLER: Dk. 72 Behlül, Dk. 82 Vedat (Şanlıurfaspor) Dk. 79 Berk (Bucaspor 1928)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 10´uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928´i 2-1 yendi.

72'nci dakikada Çağları´ın pasıyla kale önünde topla bulaşan Behlül, topa sert vuruşuyla topu filelere buluştu: 1-0.

79'uncu dakikada kaleciyle baş başa kalan Berk´in topa güzel vuruşuyla top ağlara gönderdi: 1-1.

82´nci dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Vedat´ın uzaktan topa sert bir vuruşla filelere buluştu: 2-1

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-10-31 19:03:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.