Başkan Kuş, talepleri sahada dinlemeye devam ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçeyi karış karış dolaşıp, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, talepleri dinlemeye ve yerinde çözümler üretmeye devam ediyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş son olarak beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz, önceki dönem Meclis Üyesi Bilal Tekatlı ve Muradiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Alak’la birlikte Akarbaşı, Gümrükhanı, Attar Pazarı, Ayakkabıcılar ve Kunduracılar Pazarı esnafıyla bir araya geldi. Esnafı tek tek dolaşan ve taleplerine çözümler üretip, hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Kuş, ayakkabıcılar çarşında bulunan bir esnafla toplu ayakkabı alımı pazarlığında bulundu. Başkan Kuş, alınan ayakkabıları Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gönderip ilçedeki ihtiyaç sahiplerine dağılması talimatını da verdi.

Sabahın erken saatlerinde başlayan esnaf ziyaretiyle ilgili konuşan Başkan Kuş,” Bugün sabahın erken saatlerinde esnaf ve vatandaşlarımızı önceki dönem Meclis Üyemiz Bilal Tekatlı, Muradiye Mahallesi eski Muhtarımız Mehmet Alak, Meclis Üyemiz İbrahim Halil Beyaz ve Başkan Yardımcımız Ali Çiftçi ile ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla ve esnafımızla hem hasbihalde bulunup hem taleplerini dinledik. Bazı talepleri anında yerine getirdik, bazılarını ise not alarak ilgili birim müdürlüğümüze ilettik. Büyükşehir ile ilgili talepleri not alıp büyükşehir belediye başkanımıza bugün ileteceğiz ve sıkıntıları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. İki yıldır vatandaş ve esnafımız ile birlik ve beraberliğimiz ile iç içeyiz. Bundan sonra da her gün esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte olup, ilçemizi hep beraber yönetmeye devam edeceğiz “dedi.

Önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Bilal Tekatlı da Başkan Kuş’un her zaman esnaf ve vatandaşla birlikte olduğunu belirterek,” Belediye Başkanımız Mehmet Kuş ile esnaf ve vatandaşlarımız ziyaret ettik. Kendisi esnaf ve vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını çözüm noktasında çaba gösterip, çözüme kavuşması için gayret ediyor. Başkanımızın Allah gücünü ve kuvvetini arttırsın. Her zaman halkın yanında olan kazanmıştır. Başkanımız da her zaman halkın ve vatandaşın yanındadır, her zaman kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Muradiye Mahallesi eski Muhtarı Mehmet Alak ise, "Başkanımızın esnaf gezisine katıldık. Başkanımızın sadece bugün değil her zaman esnafın içerisinde olduğunu biliyoruz, halkın ve vatandaşın memnuniyeti var. Vatandaşlar ile kucaklaşmak güzeldir. Kendisinin de her zaman halkın yanında olduğunu biliyoruz" dedi.

Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi İbrahim Halil Beyaz ise,” Başkanımızın esnaf ve vatandaşların ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımızın Turizm noktasında önemli bir bölge olan Haşimiye esnafını ziyaret etmesinden dolayı da kendisine çok çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.