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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenenden bilene video şiir yarışması başladı

İHA

Öğrenenden bilene video şiir yarışması başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, genç yeteneklerin şiirle buluşması, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi öğrencilerin sevgilerini öğretmenlerine şiirle aktarmasını sağlamak amacıyla “Öğrenenden bilene öğretmenler günü video şiir” yarışması düzenliyor.
Öğrenciler için çalışıp çabalayan, fedakar öğretmenlerin, hatırlanmaları ve öğretmenler gününe bir anlam katmaları amacıyla düzenlenen video şiir yarışmasına İlk, orta ve lise öğrencileri katılabilecek. Dereceye girecek yarışmacıların ödüllendirileceği yarışmada birinciye 3 bin tl, ikinciye 2 bin tl üçüncüye ise bin TL para ödülü takdim edilecek. Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladıkları en az 30 saniye en çok 90 saniyelik videoyu 0531 632 43 63 numaralı telefona whatsApp üzerinden gönderecek. Ödüle aday yarışmacılarda mesaja hâkimiyet videoya hâkimiyet, beden dili, vurgu, tonlama, Türkçeyi kullanma ve diksiyon gibi değerler aranacak. İlk, orta ve lise öğrencilerinin katılacağı Öğretmenin için şiir oku yarışmasının son başvuru tarihi 17 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar olacak.
Öğrenciler etkinlik şartnamesine, etkinlik sanliurfa.bel.tr adresinden takip ulaşabilecekler.

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