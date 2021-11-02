FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontörlünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-11-02 12:46:10



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